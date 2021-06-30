Резников исключил присутствие «Л-ДНР» на переговорах Нормандского формата с участием США

Представители группировок «Л-ДНР» не могут присутствовать на переговорах Нормандского формата в расширенном составе с участием США. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «ZN.UA».



Он ответил на вопрос, возможно ли присутствие на встрече «нормандской четверки» и США представителей от «ДНР» Натальи Никоноровой и от «ЛНР» Владислава Дейнего, которые обратились с такой просьбой к РФ.



«Это совершенно исключено. Эти "зайчики" там точно присутствовать ни в каком виде не могут. Это я могу четко засвидетельствовать, поскольку имею честь присутствовать на встречах политических советников Нормандского формата в нынешнем квадросоставе. И это именно квадросостав, там четыре участника и четко понятно: посредники-модераторы – представители Германии и Франции Ян Хеккер и Эмманюэль Бон, а Дмитрий Козак и Андрей Ермак – представители сторон конфликта России и Украины соответственно. Нет, упомянутых вами персон туда никто звать не будет», – подчеркнул Резников.



По его словам, если их пригласят россияне, то это окончательно подтвердит расстановку сил.



«Если российская сторона их позовет и заявит членами российской делегации, мы им только поаплодируем за этот подарок: они сделают для всего мирового сообщества окончательное подтверждение, кто есть кто. Россияне могут хоть десять раз пригласить этих персонажей как самостоятельных игроков, но им даже никто визы не даст и въезд в страну не разрешит. Потому что они не субъектны. Я могу за многое покритиковать наших партнеров, но заверяю вас: вопрос, кто является сторонами конфликта, и какая у кого субъектность, даже не дискутируется», – резюмировал вице-премьер.