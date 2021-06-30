Боевики распускали слухи о жестком карантине в Украине и создали очередь на КПВВ

Незаконные вооруженные формирования сегодня создали очередь напротив КПВВ «Станица Луганская» и распространяли фейки о жестком карантине на подконтрольной украинской власти территории. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В штабе подчеркивают, что согласно решению командующего ООС, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения работают в штатном режиме ежедневно с 8 до 16 часов, в том числе и КПВВ «Станица Луганская».



«Однако граждане, которые сегодня прибывали с временно оккупированной территории Луганской области, сообщили, что представители вооруженных формирований РФ распространяют информацию о возобновлении карантина и необходимости прохождения самоизоляции на подконтрольной правительству Украины территории после пересечения линии разграничения», – рассказали в штабе.



Кроме того, сообщается, что в 12 часов дня боевики искусственно сдерживали людей, которые пытались выехать из ОРЛО, и очень медленно осуществляли пропуск со своей стороны.



После восстановления пропуска со стороны НВФ, отмечают в штабе, у КПВВ «Станица Луганская» образовалась очередь из около 400 человек на вход на подконтрольную правительству Украины территорию. В связи с этим пришлось привлекать дополнительные пограничные наряды, и эту очередь пропустили в течение дня.



В штабе ООС напомнили, что с 17 июня для граждан Украины пересечение через КПВВ линии соприкосновения является беспрепятственным. Сейчас пока отменена самоизоляция, обсервация, установка приложения «Вдома» и сдача тестов на коронавирус.



Жителей неподконтрольных территорий просят пользоваться официальными источниками информации и не поддаваться на провокации боевиков.