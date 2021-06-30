В Мариуполе центральная площадь превратится в фан-зону сборной Украины по футболу

В Мариуполе на площади Свободы обустроят фан-зону. В субботу, 3 июля, здесь на большом экране будут транслировать матч четвертьфинала Евро-2020 с участием национальных сборных Украины и Англии, передает PR.UA.



Начальник управления молодежи и спорта горсовета Алексей Казанцев объяснил выбор локации для онлайн-просмотра игры.



«На площади есть здание возле фонтана, а вверху него – ступеньки. Они и будут служить трибуной, а также местами для просмотра матча. Каждый мариуполец сможет сесть на ступеньку и абсолютно бесплатно поболеть за нашу сборную. Думаю, на ней поместится 300-400 болельщиков. Дополнительных мест размещать не планируем», – рассказал Казанцев.



По его словам, напротив импровизированной трибуны будет установлен большой экран.



Сегодня во время сессии горсовета мэр Мариуполя Вадим Бойченко пригласил всех желающих посмотреть матч в прямой трансляции на экране и поздравил национальную сборную по футболу с победой против команды Швеции.

29 июня сборная Украины обыграла сборную Швеции и впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. В четвертьфинале Украина сыграет с Англией 3 июля в Риме, начало матча в 22:00.