На Донетчине количество вакцинированных от COVID-19 превысило 100 тысяч человек

В Донецкой области прививки от коронавируса сделали уже более 100 тысячам человек. Об этом сообщает пресс-служба Донцекой облгосадминистрации.



«С начала кампании по вакцинации против COVID-19 в Донецкой области были привиты 103 266 человек, из них 2 015 – за последние сутки», – говорится в сообщении.



В ОГА уточнили, что более 29 700 человек в Донецкой области завершили вакцинацию против COVID-19, то есть получили две дозы вакцины.



Всего в Украине с начала кампании по вакцинации проведено 2 583 468 прививок. Вакцинировано 1 933 946 человек, из них получили первую дозу – 1 933 944 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 649 524 человека (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).