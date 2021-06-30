На Луганщине вычислили подсанкционного «криминального авторитета» из Грузии

В Луганской области во время отработки оперативной информации разоблачены три гражданина Грузии, один из которых является «криминальным авторитетом», внесенным в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.



«В ходе проверки установлено, что мужчина находится в санкционном списке согласно приложению № 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сказано в сообщении.



Сейчас решается вопрос о принудительном возвращении граждан Грузии на родину.

Источник: Полиция Луганской области