Паспортизация в ОРДЛО: Сообщено о подозрении «начальнику сектора миграционной службы ДНР»

«Начальнику сектора миграционной службы Тельмановского РО МВД ДНР» заочно сообщено о подозрении в преступлениях против Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



51-летнего мужчину подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и нарушении законов и обычаев войны.



Следствие установило, что с 2014 года он организует деятельность подчиненного ему подразделения по обязательному получению жителями временно неподконтрольных украинской власти районов Донетчины «паспортов ДНР».



«В частности, получать указанный документ вынуждены лица, работающие в гуманитарной, медицинской и социальных сферах, а также пенсионеры. В случае отказа им грозит увольнение с работы и лишение возможности оформления пенсионных выплат», – отмечают в прокуратуре.



По данным правозащитных организаций, в ОРДО уже выдано более 700 тысяч псевдопаспортов.