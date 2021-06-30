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Аварийный мост в Славянске отремонтируют до 1 декабря – ОГА

30 июня 2021, 21:03

Аварийный мост в Славянске отремонтируют до 1 декабря – ОГА

В Славянске началась реконструкция моста через реку Казенный Торец по улице Свободы. Работы организовывает Донецкая облгосадминистрация, сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко.

«Хотя мост находится на балансе Славянского городского совета, Донецкая ОГА взяла на себя ответственность организовать процесс ремонта, ведь этот мост – важная транспортная артерия для города», – отметил глава области.

Директор департамента развития базовых отраслей промышленности облгосадминистрации Артем Литвинов сообщил, что на время ремонтных работ будет обустроен пешеходный переход для удобства местных жителей. По его словам, подрядная компания «Хозхимсервис» обещает, что работы будут вестись круглосуточно.

«Сюда завезено оборудование, завозятся материалы. В ближайшие два-три дня будет организована безопасная пешеходная зона. Компания нас заверяет в том, что до 1 декабря работы будут полностью завершены, с учетом круглосуточного рабочего дня», – сказал Литвинов.

Он добавил, что в данное время стоимость работ составляет более 30,9 млн гривен, средства уже выделены.

 

3 марта в Славянске в покрытии моста через реку Казенный Торец образовались сквозные провалы, самый большой достигал 1 метра в диаметре. Движение по аварийному мосту перекрыли. Еще в 2017 году городской совет провел экспертизу и оценку технического состояния всех мостов, и по данному мосту уже были выводы о необходимости капремонта.

Средства на ремонт аварийного моста в Славянске выделили из областного бюджета Донетчины.

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