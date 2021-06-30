Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина в ОБСЕ показала грубые нарушения режима «тишины» боевиками

30 июня 2021, 23:26

Украина в ОБСЕ показала грубые нарушения режима «тишины» боевиками

Миссия Украины в ОБСЕ продемонстрировала странам-участницам Организации факты применения на прошлой неделе тяжелого вооружения боевиками на Донбассе. Это произошло во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в среду, 30 июня, передает «Укринформ».

В делегации сообщили, что в период 21-27 июня украинские позиции были обстреляны 102 раза с активным применением запрещенного вооружение вблизи 18 жилых районов. В результате этих актов вооруженной агрессии один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.

Делегация продемонстрировала наиболее грубые нарушения.

Так, утром 23 июня украинские позиции в районе Пивденного были обстреляны из жилого района возле шахты имени Гагарина, что под оккупированной Горловкой. Обстрел, который продолжался 25 минут, велся из 120-мм миномета.

Вечером того же дня боевики обстреляли из 120-мм миномета окраину Авдеевки. В результате обстрела были повреждены, в частности, частный жилой дом.

24 июня гражданская инфраструктура в мирной Марьинке подверглась обстрелу из 100-мм противотанковых пушек МТ-12. Боевики выпустили 24 снаряда. В результате обстрела была повреждена школа и прилегающая территория.

Позиции ВСУ вблизи Новотошковского были обстреляны из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Под обстрел также попал автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК. Он состоялся в то время, когда на месте присутствовал персонал Международного комитета Красного Креста, который был вынужден покинуть территорию.

26 июня боевики совершили обстрел Красногоровки, нанеся повреждения гражданской инфраструктуре. Обстрел велся с применением 122-мм артиллерийских систем, 120-мм минометов и станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.

«Такие действия ставят под угрозу жизнь гражданских лиц и направлены на эскалацию ситуации вдоль линии соприкосновения. Они сопровождаются дезинформационной кампанией, которая предусматривает распространение лживых нарративов о так называемой агрессивное поведение Украины. Оккупанты явно пытаются спровоцировать украинских защитников на огонь, чтобы обвинить потом украинском сторону в якобы нарушении режима прекращения огня», — заявили в миссии Украины при ОБСЕ.

Еще по теме

Организации
ОБСЕ
Прочее
ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 июня
21:17
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в пятницу
16:55
«ДНР» передала Харцызский трубный завод в «государственное управление»
15:53
Путин сообщил, сколько Россия передала доз вакцины в ОРДЛО
11:49
«ДНР» сообщила о 129 новых случаях ковида и 11 смертях
11:17
«ЛНР»: Непогода оставила без электроэнергии более 5,3 тысяч абонентов
10:38
Под новые санкции СНБО попали мертвые деятели «ДНР» и российский генерал
09:37
«ЛНР»: Еще 44 заболевших и трое умерших от коронавируса
23:00
Наблюдатели ОБСЕ столкнулись с агрессией боевиков на Донетчине
22:01
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 29 июня
19:03
«ЛНР» повышает тарифы на коммунальные услуги с 1 июля
18:33
Рада отменила штрафы за выезд из ОРДЛО через Россию: Подробности
17:54
Боевики ограничили передвижение ОБСЕ на юге Донетчине и у границы на Луганщине
17:22
«Суд ДНР» вынес приговоры трем обвиняемым в покушении на члена «Донецкой республики»
12:20
«ДНР»: Еще 129 заболевших и 10 умерших от коронавируса
все новости
23:26
Украина в ОБСЕ показала грубые нарушения режима «тишины» боевиками
22:19
Прокуратура будет просить продления домашнего ареста Медведчуку
22:03
«Шахтер» одержал разгромную победу в первом товарищеском матче при Де Дзерби
21:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 30 июня
21:17
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком в пятницу
21:03
Аварийный мост в Славянске отремонтируют до 1 декабря – ОГА
20:21
Паспортизация в ОРДЛО: Сообщено о подозрении «начальнику сектора миграционной службы ДНР»
19:58
На Луганщине вычислили подсанкционного «криминального авторитета» из Грузии
19:49
На Донетчине количество вакцинированных от COVID-19 превысило 100 тысяч человек
19:25
В Мариуполе центральная площадь превратится в фан-зону сборной Украины по футболу
19:18
Бизнес-путь: для предпринимателя на Донбассе 22 отделения Новой почты стали основным бизнесом (РR)
18:57
Боевики распускали слухи о жестком карантине в Украине и создали очередь на КПВВ
18:21
Зеленский рассказал Папе Римскому о последствиях войны на Донбассе и пригласил в Украину
18:04
С 1 июля повысят пенсии 5 миллионам человек: Кому и на сколько
17:48
Штаб: Боевики трижды стреляли и использовали БПЛА
все новости
ВИДЕО
«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►
27 июня, 21:25
Смена Курченко на Юрченко. «ДНР» не пропускают детей через КПВВ. Донбасс сегодня ►
26 июня, 21:00
Новые правила на КПВВ, изнанка «Внешторгсервиса». Дайджест НД ►
20 июня, 19:20

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция