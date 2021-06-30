Украина в ОБСЕ показала грубые нарушения режима «тишины» боевиками

Миссия Украины в ОБСЕ продемонстрировала странам-участницам Организации факты применения на прошлой неделе тяжелого вооружения боевиками на Донбассе. Это произошло во время заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ в среду, 30 июня, передает «Укринформ».



В делегации сообщили, что в период 21-27 июня украинские позиции были обстреляны 102 раза с активным применением запрещенного вооружение вблизи 18 жилых районов. В результате этих актов вооруженной агрессии один украинский военный погиб, еще двое получили ранения.



Делегация продемонстрировала наиболее грубые нарушения.

Так, утром 23 июня украинские позиции в районе Пивденного были обстреляны из жилого района возле шахты имени Гагарина, что под оккупированной Горловкой. Обстрел, который продолжался 25 минут, велся из 120-мм миномета.

Вечером того же дня боевики обстреляли из 120-мм миномета окраину Авдеевки. В результате обстрела были повреждены, в частности, частный жилой дом.

24 июня гражданская инфраструктура в мирной Марьинке подверглась обстрелу из 100-мм противотанковых пушек МТ-12. Боевики выпустили 24 снаряда. В результате обстрела была повреждена школа и прилегающая территория.



Позиции ВСУ вблизи Новотошковского были обстреляны из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Под обстрел также попал автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК. Он состоялся в то время, когда на месте присутствовал персонал Международного комитета Красного Креста, который был вынужден покинуть территорию.

26 июня боевики совершили обстрел Красногоровки, нанеся повреждения гражданской инфраструктуре. Обстрел велся с применением 122-мм артиллерийских систем, 120-мм минометов и станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.



«Такие действия ставят под угрозу жизнь гражданских лиц и направлены на эскалацию ситуации вдоль линии соприкосновения. Они сопровождаются дезинформационной кампанией, которая предусматривает распространение лживых нарративов о так называемой агрессивное поведение Украины. Оккупанты явно пытаются спровоцировать украинских защитников на огонь, чтобы обвинить потом украинском сторону в якобы нарушении режима прекращения огня», — заявили в миссии Украины при ОБСЕ.