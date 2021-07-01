Более 700 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 30 июня, в Украине выявили 705 случаев заражения коронавирусом, что на 72 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 719 человека, а 51 умер.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 235 801 человека. Из них выздоровели 2 168 387 пациентов, а 52 391 человек умер.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (231), Киевской (56), Харьковской (41), Одесской (41) и Днепропетровской (31) областях.



Вчера провели 49 038 тестирований.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.