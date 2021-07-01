В Донецкой области с утра – стрельба

За прошедшие сутки, 30 июня, в Донецкой и Луганской областях украинские военные зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований.



В штабе операции Объединенных сил сообщают, что боевики открывали огонь из вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Под обстрелы попали позиции ООС в районе: Золотого-4, Новоселовки, Пивденного, Новгородского, Красногоровки и села Орехово.



Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» – его сигнал заглушили.



С начала суток четверга украинские позиции дважды обстреляли под Авдеевкой из минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.



«Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет, отмечают в штабе. Военные открывали огонь в ответ.



В группировке «ДНР» в свою очередь заявили, что это по ним стреляли со стороны Авдеевки. Таким образом под огонь попали позиции незаконных вооруженных формирований в Минеральном.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 28 июня 2021-го зафиксировала не менее 39 519 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.