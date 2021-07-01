В Донецкой области за сутки от ковида умерли 5 человек

В Донецкой области обнаружили 28 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью. Из-за осложнений умерли пять человек. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



С начала пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 90 646 случаев ковида. Из них 87 909 человек выздоровели, а 2 356 умерли.



Первую дозу вакцины от ковида в среду получили 2 233 человека, вторую дозу — 1 999. С начала прививочной кампании в области вакцинированы первой дозой 75 716 человек, а второй — 31 782.