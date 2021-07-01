Зеленский: Россияне хотят прекращения войны с Украиной, но работает пропаганда

Многие россияне во время «Евро-2020» болеют за украинскую сборную, и это говорит о том, что общество в России не хочет продолжать войну с Украиной. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«Если беспристрастно взглянуть на общественные настроения в России, то, очевидно, увидим четкое и масштабное общественное ожидание решений для реального прекращения войны против Украины. Русский народ точно не хочет любых эскалаций и кровавых экспансий. Вспомните ту волну искреннего интереса, которая возникла сразу после моего предложения президенту России встретиться и найти путь к миру. Это не искусственный интерес, это реальные ожидания, которые есть», – отметил Зеленский.



По его словам, сегодня общество в России не может задавать вопросы открыто о войне и о цене войны. Но в то же время у россиян нет желания продолжать агрессию против Украины.



«Понятно, что машина пропаганды, которая уже давно работает в России, загоняет людей в полное непонимание правил современного мира и в ненависть по отношению к соседям. Понятно, что это отражается и на государственной политике России – вкладываясь в пропаганду, они сами бессознательно или подсознательно потребляют эту пропаганду и подчиняются ей. Но если эту пропаганду и все искусственные агрессивные процессы убрать, ситуация будет выглядеть совсем иначе», – считает президент.



Владимир Зеленский добавил, что если сам президент России выйдет из-под влияния пропаганды и создаваемых мифов, то будет очевидно, что лидерам двух стран «действительно есть о чем разговаривать».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не считает россиян и украинцев одним народом из-за агрессии РФ. Он также добавил, что, «возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами».