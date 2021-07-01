Рада усилила ответственность за домашнее насилие

Верховная Рада усилила ответственность за совершение домашнего насилия и насилия по половому признаку. За соответствующий законопроект № 3908-1 во втором чтении и в целом проголосовали 336 народных депутатов на заседании 1 июля.



Законопроект предусматривает, что совершение домашнего насилия, насилия по половому признаку, «в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, а также невыполнение срочного запретного предписания лицом, в отношении которого оно вынесено», влекут за собой штраф от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 гриве), либо 30-40 часов общественных работ, либо административный арест на срок до десяти суток.



Те же действия, совершенные лицом, в течение года уже подвергавшегося административному взысканию, влекут за собой наложение штрафа в размере 20-40 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-680 гривен), либо 40-60 часов общественных работ, либо админарест на срок до 15 суток.



Принятый закон вступает в силу на следующий день после его официальной публикации.