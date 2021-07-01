Рада переименовала поселок Донецкой области в Нью-Йорк

Верховная Рада проголосовала за возвращение исторического названия поселку городского типа Новгородское. С сегодняшнего дня он снова Нью-Йорк. За это решение положительно проголосовали 301 депутат.



Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил, что изменение названия не повлечет за собой никаких неудобств для жителей поселка: все документы остаются в силе, менять их не надо.



3 февраля комитет Верховной Раде поддержал переименование прифронтового поселка Новгородское в Нью-Йорк.



Первое упоминание поселка Нью-Йорк на карте Екатеринославской губернии датируется 1859 годом. Населенный пункт просуществовал под таким названием до 1951 года.