В Славянске откроется центр вакцинации от COVID-19

В Славянске в субботу, 3 июля, начнет работу центр вакцинации против COVID-19, сообщает пресс-служба горсовета.



Пункт вакцинации будет расположен в здании городской центральной библиотеки по адресу: ул. Соборная, 2А.



Как уточняют в горсовете, прививки будут проводиться вакциной CoronaVac (производство Китая). Пройти вакцинацию смогут жители города старше 18 лет.



«Все желающие вакцинироваться могут обратиться в центр вакцинации. При себе иметь паспорт и ИНН», – говорится в сообщении.



Центр вакцинации будет работать каждую субботу с 09:00 до 14:00.