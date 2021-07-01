Нардепа Потураева ударили во время брифинга

В здании украинского парламента на нардепа от «Слуги народа» Никиту Потураева напала активистка Ирма Крат. Во время брифинга женщина попыталась ударить Потураева кулаком, затем замахнулась на него сумкой. Охранники Рады вывели напавшую на нардепа из здания.

Что стало причиной такого поведения Крат, пока неизвестно. Позднее женщина заявила прессе, что Рада приняла невыгодное для украинского народа решение о рынке земли, из-за чего «депутатов будут выносить вперед ногами».

Ирма Крат была активисткой во время событий Евромайдана. Весной 2014 года была похищена членами незаконных вооруженных формирований в Славянске, куда она приехала из Киева.



17 июня в Верховной Раде после выступления депутата Никиты Потураева произошла драка. Нардепы ввязались в потасовку после слов Потураева в адрес «Оппозиционной платформы – За жизнь».