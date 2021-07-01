В Северодонецке нашли тайник с боеприпасами в подвале многоэтажного дома

На Луганщине Служба безпасности Украины обнаружила тайники с боеприпасами в центре Северодонецка и в заброшенном детском лагере в прифронтовой зоне.



Как сообщает пресс-служба ведомства, в подвале многоквартирного дома в центре Северодонецка был найден тайник с гранатами.



Правоохранители изъяли оттуда ручную противопехотную гранату РГО российского производства и запал к ней, гранаты РГД-5 и запалы к ним, реактивный осветительный сигнальный патрон.



Был установлен и владелец тайника, им оказался местный житель. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.



В схроне, обустроенном на территории заброшенного детского лагеря в Старобельском районе, сотрудники СБУ обнаружили 6,5 кг тротила, ручную осколочную гранату и запал к ней, гранатометный выстрел ВОГ-25 и патроны для стрелкового оружия.



По оперативным данным, тайник оборудовали боевики летом 2014 года.