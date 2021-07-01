В реке Айдар на Луганщине погибло много рыб

В районе поселка Новопсков Луганской области местные жители обнаружили большое количество погибшей рыбы в реке Айдар.



В полиции Луганской области сообщают, что проверяют информацию, чтобы квалифицировать инцидент.



«Специалистами Госпродпотребслужбы и государственной экологической инспекции осуществляется забор образцов речной воды и рыбы для проведения исследований и установления причин массового мора рыбы», - отмечают правоохранители.



В полиции призвали местных жителей Новопскова и Осиново пока не купаться в реке Айдар, не ловить рыбу и не использовать воду из реки, а также из прилегающих водоемов.