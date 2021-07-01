На Донетчине назначили главу Мирненской военно-гражданской администрации

Мирненскую военно-гражданскую администрацию Волновахского района возглавил Владимир Веселкин, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
Новоназначенного главу военно-гражданской администрации сегодня представил громаде заместитель председателя Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
Владимир Веселкин ранее руководил ВГА поселка Зайцево Бахмутского района Донецкой области. Поселок разделен линией соприкосновения, часть его находится под контролем боевиков «ДНР». Владимир Веселкин был избран поселковым головой Зайцево в 2013 году.