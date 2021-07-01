Рада приняла закон о коренных народах Украины

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 5506 «О коренных народах Украины». Соответствующий документ в целом поддержали 325 народных депутатов на внеочередном заседании 1 июля.



Законопроектом дается определение понятия «коренной народ Украины», согласно которому — «это автохтонный этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытной языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины».



Согласно этому определению документом предлагается установить, что коренными народами Украины являются крымские татары, караимы и крымчаки.



Проект закона также определяет гарантии правовой защиты от любых действий, направленных на лишение признаков этнической принадлежности и целостности как самобытных народов, лишение культурных ценностей; выселение или принудительное перемещение из мест компактного проживания в любой форме; принудительную ассимиляцию или принудительную интеграцию в любой форме; поощрение или разжигание расовой, этнической или религиозной ненависти, направленной против них.



Законопроект закрепляет культурные, образовательные и языковые права коренных народов.



Понятие коренной народ не следует путают с национальным меньшинством.



В Украине проживает более 100 различных национальностей. Среди которых, русские, поляки, румыны, болгары, греки, армяне, грузины, азербайджанцы и другие. Они — представители национальных меньшинств, поскольку имеют исторические государства за пределами Украины. Коренные же народы не имеют другой отдельного государства где-то в мире, кроме Украины.