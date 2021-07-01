СБУ: Все организаторы незаконного референдума в Золотом и Попасной уже получили судебные приговоры

Служба безопасности Украины разыскала и задержала организаторку незаконного референдума, который прошел в Попасной Луганской области в 2014 году. Женщина, участвующая в проведении «референдума», приехала в Украину из России, где находилась длительное время после начала вооруженного конфликта на Донбассе.



По данным следователей, женщина возглавляла так называемую избирательную комиссию.



«Она подбирала кандидатуры представителей "участковых комиссий", координировала их деятельность, организовывала доставку бюллетеней и контролировала ход голосования. После "голосования" злоумышленница обеспечила подсчет голосов и отправки заполненных "бюллетеней" в Луганск. После освобождения Попасной силами Антитеррористической операции, злоумышленница сбежала в РФ и скрывалась там от следствия», – рассказали в СБУ.



Следователи спецслужбы заочно ранее сообщили ей о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2 ст.110 Уголовного кодекса Украины) и объявили в розыск. В настоящее время следствие продолжается.

Кроме того, СБУ сообщила о подозрении по этой же статье Уголовного кодекса бывшему депутату городского совета в Золотом Луганской области. Мужчина в мае 2014 возглавил «избирательную комиссию» по проведению незаконного референдума в городе. Сотрудники СБУ провели обыски по месту жительства подозреваемого и обнаружили доказательства его участия событиях того времени.



Сейчас подозреваемый находится на неподконтрольной территории Луганщины. Его объявили в общегосударственный розыск.



В СБУ сообщают, что сотрудники и следователи спецслужбы установили всех ключевых организаторов антиконституционного мероприятия в Попасной и Золотом Луганской области. Большинство из них уже получили судебные приговоры.