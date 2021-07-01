Штаб: 17 обстрелов, боевики использовали запрещенную артиллерию

С начала текущих суток, 1 июля, на Донбассе было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня. Один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Боевики открывали огонь вблизи Авдеевки, Павлополя, Зайцево, Опытного, Талаковки, Водяного и Широкино.

Огонь по позициям ВСУ велся из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В результате обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения. Состояние раненого — средней тяжести.



Кроме этого, в Авдеевке боевики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров.



На обстрелы боевиков ВСУ открывали ответный огонь.