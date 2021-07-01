В Краматорске продают старое трамвайное депо

В Краматорске выставили на продажу старое трамвайное депо, расположенное в центре города. Об этом говорится в сюжете телеканала «Донбасс».



Сейчас от депо на ул. О. Тихого осталось несколько зданий, старых мастерских и хозяйственных построек. Они не используются уже третий год, трамваи тоже не функционируют несколько лет, поэтому власти города решили выставить депо на аукцион.



Мэр Краматорска Александр Гончаренко говорит, что в конкурсе будут принимать участие 3-5 организаций. Что будет на месте депо – глава города пока не знает.



«Подтверждения и фиксированных переговоров никто не вел. Одна из версий – один из участников имеет желание построить там хлебозавод», – рассказал Гончаренко.



По его словам, конкурс продлится до 5 июля, и по итогам выбора победителя станет понятна дальнейшая судьба объекта.



Здания и постройки бывшего депо оценили в чуть более 400 тыс. грн. При этом земля останется в собственности города и будет сдаваться в аренду.