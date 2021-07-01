Посольство США обратилось к жителям Нью-Йорка на Донетчине

Посольство США в Украине приветствовало решение Верховной Рады о возвращении поселку городского типа Новгородское Донецкой области исторического названия Нью-Йорк. Соответствующее сообщение опубликовано на странице посольства в Facebook.



«Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию своего города благодаря межфракционному консенсусу в Верховной Раде Украины», – говорится в сообщении.



В посольстве назвали это еще одной возможностью «отметить наши тесные связи».



«Мы большие поклонники вашего нового / старого имени!», – отмечают американские дипломаты.

1 июля Верховная Рада проголосовала за возвращение исторического названия Нью-Йорк поселку городского типа Новгородское на Донетчине. Это решение поддержал 301 народный депутат.



Первое упоминание поселка Нью-Йорк на карте Екатеринославской губернии датируется 1859 годом. Населенный пункт просуществовал под таким названием до 1951 года.