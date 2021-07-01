Стало известно, кто будет замещать Кравчука на переговорах ТКГ

Отсутствие главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука после операции на сердце не повлияет на процесс переговоров. Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает телеграм-канал «PavlovskyNews».



По его словам, замещать Кравчука пока будет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



«Когда нет Леонида Макаровича, то заседание проводит первый заместитель вице-премьер Резников», – сказал Арестович.



Он также добавил, что Кравчук уже несколько раз по причине отпуска или из-за самочувствия не проводил заседание. Спикер украинской делегации в ТКГ назвал это нормальной практикой, поскольку с российской стороны тоже иногда не бывает главы делегации РФ Бориса Грызлова.



Арестович отметил, что Россия продолжает тормозить процессы «давно и последовательно», и сводит их к тому, чтобы Украина вступала в переговоры с группировками «Л-ДНР», но украинская сторона на это никогда не пойдет.

В Офисе президента заявили, что пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонида Кравчука из-за перенесенной им операции на сердце.



От источника в окружении первого президента Украины стало известно, что Леонид Кравчук не будет участвовать в работе ТКГ до конца лета по состоянию здоровья.