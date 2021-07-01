Украина и Франция обсудили перспективы Нормандского формата

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом перспективы работы Нормандского формата на всех уровнях. Разговор состоялся по инициативе французской стороны, передает пресс-служба МИД.



Кулеба отметил, что Украина высоко ценит усилия Франции в рамках Нормандского формата, который остается основной площадкой для урегулирования конфликта на Донбассе.



Во время разговора Ле Дриан также подробно разъяснил Кулебе мотивы недавней немецко-французской инициативы по восстановлению диалога ЕС с РФ, которая не нашла поддержки среди стран-членов ЕС. Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требователеный диалог по отношению к Москве.



В свою очередь, Кулеба напомнил, что ЕС приостановил проведение саммитов с Россией в 2014 году в результате агрессии в Крыму и на Донбассе. По его мнению, без конструктивных шагов с российской стороны говорить о восстановлении такого формата диалога нет никаких оснований.