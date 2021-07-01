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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июля

01 июля 2021, 21:59

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области обнаружили 28 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью. Из-за осложнений умерли пять человек. Всего на подконтрольной властям территории зафиксировано 90 646 случаев ковида: 87 909 человек выздоровели, 2 356 — умерли.

На неподконтрольной территории Донецкой области медики выявили 204 новых случая COVID-19. Десять человек умерли от осложнений. За все время пандемии в группировке «ДНР» подтверждают 43 227 заболевших: 36 013 человек выздоровели, а 3 261 умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 28 новых случаев COVID-19. От осложнений болезни умерли еще четыре человека. Всего ковид выявлен у 26 620 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 25 447 человек, умерли — 947.

В отдельных районах Луганской области зафиксировали 20 новых случаев заболевания. Двое пациентов умерли, утверждают в группировке «ЛНР». Всего там признают 5178 случаев ковидоа: 4 491 пациент выздоровели, а 484 — умерли.

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным: «Готов я встретиться и с президентом Путиным — если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России. В любом случае, подготовка к этому непростому матчу продолжается».

От источника в окружении первого президента Украины стало известно, что Леонид Кравчук не будет участвовать в работе ТКГ до конца лета по состоянию здоровья. Замещать Кравчука пока будет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Боевые действия

Боевики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора в Авдеевке из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров. Всего за сутки — 17 нарушений режима «тишины». Ранение получил один украинский военнослужащий.

Общество

Украина не будет усиливать карантинные меры на контрольных пунктах въезда-выезда Донбасса и на админгранице с Крымом.

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