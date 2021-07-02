Почти 700 случаев COVID-19 выявили в Украине за сутки

За четверг, 1 июля, в Украине выявили 696 случаев заражения коронавирусом, что на 9 случая меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 197 человек, а 33 умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 236 497 человек. Из них выздоровели 2 169 584 пациента, а 52 424 человека умерли.



Вчера провели 44 088 тестирований.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (194), Одесской (53), Киевской (50), Львовской (49) и Донецкой (39) областях.



В статистике нет данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях.