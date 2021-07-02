Дети сожгли на камеру футболку «Народной дружины ДНР», теперь они извиняются

На неподконтрольной территории Донецкой области группа детей на камеру подожгла футболку с символикой незаконной организации «Народная дружина». Данная организация подконтрольна группировки «ДНР», ее цель – приобщение молодежи к общественной и пропагандистской деятельности «ДНР».



На видео, которое выложено в сеть, подростки сначала топчутся по футболке, затем поджигают ее и оплевывают. Авторы опубликованного в сети ролика сообщают, что дети впоследствии извинились за сделанное: один из подростков попросил прощения на камеру. Кто разыскал несовершеннолетнего, пока неизвестно.



Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика.

Руководитель «Народной дружины» Роман Трошин находился под арестом, куда его поместили с конца декабря 2020 года. «МВД» его подозревает в «крышевании» донецких предпринимателей.



«Народную дружину» при «ДНР» создали весной 2019 года. В нее вошли преимущественно молодые спортсмены. В частности, это формирование выполняло роль «титушек», препятствуя митингу неугодных «правящему режиму» донецких коммунистов.