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Дети сожгли на камеру футболку «Народной дружины ДНР», теперь они извиняются

02 июля 2021, 08:50

Дети сожгли на камеру футболку «Народной дружины ДНР», теперь они извиняются

На неподконтрольной территории Донецкой области группа детей на камеру подожгла футболку с символикой незаконной организации «Народная дружина». Данная организация подконтрольна группировки «ДНР», ее цель – приобщение молодежи к общественной и пропагандистской деятельности «ДНР».  

На видео, которое выложено в сеть, подростки сначала топчутся по футболке, затем поджигают ее и оплевывают. Авторы опубликованного в сети ролика сообщают, что дети впоследствии извинились за сделанное: один из подростков попросил прощения на камеру. Кто разыскал несовершеннолетнего, пока неизвестно.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика.

Руководитель «Народной дружины» Роман Трошин находился под арестом, куда его поместили с конца декабря 2020 года. «МВД» его подозревает в «крышевании» донецких предпринимателей.

«Народную дружину» при «ДНР» создали весной 2019 года. В нее вошли преимущественно молодые спортсмены. В частности, это формирование выполняло роль «титушек», препятствуя митингу неугодных «правящему режиму» донецких коммунистов.

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