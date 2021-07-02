На Донбассе стреляют с начала суток

С начала пятницы, 2 июля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе шесть раз открывали огонь по украинским позициям. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что обстрелы велись в районе Золотого-4, Гнутово, Авдеевки,



За минувшие сутки штаб зафиксировал 26 нарушений режима прекращения огня. В частности, был обстрелян частный сектор Авдеевки. Вчера от обстрелов пострадал украинский военный.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что 1 июля были обстреляны ее позиции в районе Минерального, Саханки, Заиченко, Новоласпы.



Также «ДНР» заявила, что с начала текущих суток обстрелы зафиксированы в районе Ужовки (бывшее Ленинское) и Минерального.



Группировка «ЛНР» подчеркнула, что вчера под обстрел попали ее позиции у Золотого-5 и Калиново.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 30 июня 2021-го зафиксировала не менее 39 681 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.