На Луганщине за сутки выявили всего 9 заболевших COVID-19

За прошлые сутки в Луганской области лабораторно подтверждено девять новых случаев заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.



Как уточняется, заболели шесть человек в Попасной и три – в Сватово.



Летальных случаев за сутки не зафиксировано.



С начала пандемии COVID-19 лабораторно подтвержден у 26 629 жителей Луганщины. Из них выздоровели 25 472 человека, умерли – 947.



В данное время уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 9,5 (при пороговом 60).

За четверг, 1 июля, в Украине выявили 696 случаев заражения коронавирусом, что на 9 случая меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 197 человек, а 33 умерли.