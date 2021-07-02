Верховный суд оставил в силе пожизненный приговор Пукачу за убийство Гонгадзе

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда отказался отменить пожизненный приговор экс-главе уголовного розыска МВД Алексею Пукачу и назначать повторное рассмотрение дела в апелляционном суде. Об этом сообщает издание «Ґрати».



Решение вынесла коллегия во главе со Станиславом Голубицким. Пукач и дальше продолжит отбывать пожизненное заключение. Приговор обжалованию не подлежит.



Бывшего главу департамента уголовного розыска МВД Алексея Пукача Печерский районный суд Киева 29 января 2013 года признал виновным в умышленном убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и превышении служебных полномочий с применением насилия в отношении журналиста Алексея Подольского. Также Пукача признали виновным в злоупотреблении властью, которое повлекло тяжелые последствия.

Суд приговорил Пукача к пожизненному лишению свободы, лишил его звания генерал-лейтенанта МВД, обязал выплатить 500 тысяч гривен в качестве компенсации морального ущерба Мирославе Гонгадзе и ее с Георгием дочерям. Также суд обязал Пукача выплатить 100 тысяч гривен Алексею Подольскому в качестве компенсации морального ущерба.



26 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил приговор Пукачу в силе. 12 октября того же года он подал кассацию в Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Но суд объявил бессрочный перерыв в рассмотрении дела. В декабре 2017 года этот суд был ликвидирован в рамках судебной реформы. Вместо него создали Кассационный уголовный суд.



В сентябре 2019 года Пукач подал кассацию уже туда. Он добивался отмены своего пожизненного приговора и замены его на заключение сроком 15 лет.



Судебные заседания регулярно переносились, и суд никак не мог начать рассмотрение кассации по существу. 3 декабря 2020 года Комитет министров Совета Европы призвал власти Украины как можно быстрее завершить кассационное производство по делу Пукача.



Кассацию на приговор Пукачу подал не только он, но и журналист Алексей Подольский. Как и вдова сооснователя «Украинской правды» Мирослава Гонгадзе он признан потерпевшим в деле. Подольский добивался, чтобы Верховный суд вернул дело на повторное рассмотрение в апелляционную инстанцию.