В Краматорске показали проект реконструкции парка, где установят 80-метровый флаг Украины

Проект реконструкции парка в Краматорске. Фото: Facebook Александр Гончаренко

В Краматорске стартовала реконструкция городского парка «Юбилейный». Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко в Facebook.



По его словам, проект реконструкции предусматривает, что будет обновлена часть парка с обустройством двух основных аллей и одной дополнительной.



«Также будет обновлена пешеходная зона с велодорожками, установят новые скамейки, новое освещение и проведут озеленение газонов», – написал гоодской голова.



Завершить работы планируют в августе, ко Дню Независимости Украины.



Гончаренко опубликовал фото проекта будущего обновленного парка, центральным элементом которого является самый большой на Донетчине 80-метровый флаг Украины.

Примерная стоимость установки флага составляет 12 миллионов гривен, средства выделила Донецкая облгосадминистрация. Благоустройство территории парка и реконструкция прилегающих к флагштоку аллей финансируется из городского бюджета Краматорска.



Обустраивать флагшток начали в мае.