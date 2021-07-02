Минобороны отказалось от туфель на каблуках для женщин-военнослужащих на параде

Министерство обороны согласилось заменить туфли на каблуках на другую обувь для курсанток военного института, которых готовят для участия в параде ко Дню независимости Украины.



Об этом сообщила депутат Верховной Рады от «Слуга народа» Марина Бардина по итогам встречи с министром обороны Андреем Тараном.



«Поговорили с министром обороны о подготовке парада и вчерашних каблуках. Обувь на параде будет другой», — написала она в Facebook.



Бардина добавила, что парламент примет законодательство о гендерном равенстве в украинской армии и поддержке женщин-военнослужащих. «Договорились вместе поработать над установлением равенства в ВСУ и поддержкой женщин на службе: первые три законопроекта уже зарегистрированы. Далее — надлежащее вещевое обеспечение женщин и соответствующая нормативная база», — пообещала нардеп.



Накануне Минобороны Украины опубликовало фотографии того, как курсантки тренируют строевой шаг к параду на День независимости. Девушки маршировали в военной форме и туфлях на каблуках.



Использование такой обуви раскритиковали в Верховной Раде. Группа народных депутатов потребовала изменить условия проведения парада для женщин-военнослужащих.