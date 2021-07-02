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Вакцина Pfizer должна появиться в центрах вакцинации в конце июля

02 июля 2021, 17:00

Вакцина Pfizer должна появиться в центрах вакцинации в конце июля

Вакцина Pfizer («Файзер») должна появиться в украинских центрах массовой вакцинации от COVID-19 уже в конце июля, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Это произойдет в рамках перехода на пятый этап дорожной карты вакцинации украинцев.

«Ожидаем в конце июля. Сейчас у нас идет четвертый этап, то есть когда мы вакцинируем людей с хроническими неинфекционными заболеваниями. В конце июля и в августе мы уже переходим на пятый этап, когда вакцинация будет доступна для всех. И в том числе вакцина Pfizer будет перераспределена на прививочные пункты», – сказал Кузин в эфире программы «Сніданок з 1+1».

Кроме этого главный санитарный врач спрогнозировал, каким может быть худший сценарий распространения коронавируса в Украине осенью.

Так, заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19 может вырасти на 30-40%.

«Delta-штамм обычно вызывает на 30-40% больше госпитализаций, и, соответственно, на 30-40% будет больше заражений относительно осенней волны (2020 года – ред.). Это худший сценарий. За счет ускорения темпов вакцинации или за счет адекватного эпиднадзора это можно будет уменьшать. Но осенняя волна будет, надеемся, что мы будем идти по реалистическому или оптимистическому сценарию», – сказал Кузин.

Оксфордский институт опубликовал исследование, согласно котором введение Pfizer через четыре недели после прививки AstraZeneca («Астразенека») дает иммунный ответ, который лучше, чем от двух доз вакцины AstraZeneca.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут начать комбинировать прививки двумя вакцинами от COVID-19.

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Вакцинация коронавирус AstraZeneca Phizer

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