Украина в июле получит 2 млн доз вакцины Moderna

Украина ожидает 2 млн доз вакцины Moderna от коронавируса. Ее передут Соединенные Штаты по глобальному механизму COVAX. Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает «РБК-Украина».



По его словам, поставка ожидается в июле.



«Мы договорились с США — они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX, через COVAX мы подписывали все документы», — сказал Ляшко.

Вакцинация от коронавируса в Украине стартовала 25 февраля. За время прививочной компании в Украине уже более двух миллионов человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.