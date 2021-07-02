Польша планирует передать Украине вакцину AstraZeneca в октябре

Польша планирует поставить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украине в третьем квартале этого года. Об этом сообщили в Минздраве Польши в ответ на информационный запрос агентства «Укринформ».



«Польша не отказалась от перепродажи [вакцины], договоренность остается актуальной. Отложения срока подписания соглашения возникает из-за нерегулярных поставки вакцины в Польшу. Подписание соглашения и передача вакцины планируется в третьем квартале этого года», — сообщили в Минздраве Польши.



В апреле в министерстве заявили, что поставки вакцины из Польши в Украину может быть осуществлено в мае-июне. При этом в министерстве отметили, что срок поставки будет зависеть от динамики поставок AstraZeneca (а также средне и вакцины других производителей) в Польшу.



На сегодня в Польше выполнено уже почти 30 млн прививок, полностью вакцинированными является более 13,5 млн человек.



В Польшу доставлены уже более 38 млн доз вакцины разных производителей.