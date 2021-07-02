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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 июля

02 июля 2021, 23:53

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 июля

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области обнаружили 39 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью. Из-за осложнений умерли трое человек. Всего на подконтрольной властям территории зафиксировано 90 685 случаев ковида: 87 942 человека выздоровели, 2 359 — умерли.

На неподконтрольной территории Донецкой области медики выявили 158 новых случаев COVID-19. 14 человек умерли от осложнений. За все время пандемии в группировке «ДНР» подтверждают 43 385 заболевших: 36 090 человек выздоровели, а 3 275 умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено девять новых случаев COVID-19. Летальных случаев за сутки не зафиксировано. Всего ковид выявлен у 26 629 жителей Луганщины. Из них выздоровели — 25 472 человека, умерли — 947

В отдельных районах Луганской области зафиксировали 24 новых случаев заболевания, утверждают в группировке «ЛНР». Всего там признают 5 202 случая ковида: 4 511 пациентов выздоровели, а 484 — умерли.

Политика

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудили ситуацию в Ливии, Карабахе, а также в Украине. Главы государств отметили, что принятые в Минске документы остаются безальтернативным способом урегулирования конфликта.

Права человека

Около 4 тысяч человек из числа задержанных в связи с конфликтом на Донбассе стали жертвами жестокого обращения и пыток с 2014 года до конца апреля 2021 года. Об этом говорится в докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине.

Общество

Украинцам, которые едут из отдельных районов Донбасса через Россию в Украину, придется сдавать экспресс-тест на коронавирус в районе пограничных пунктов пропуска или проходить обязательную самоизоляцию после въезда на территорию страны.

Глава «ДНР» Денис Пушилин подтвердил, что группировка намерена использовать жилье, оставленное уехавшими с неподконтрольной Украине части Донетчины. Однако забирать его будут якобы только в определенных случаях.

Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил 45-летнего жителя временно оккупированной Горловки, который являлся командиром одного из подразделений незаконных вооруженных формирований «ДНР», к 10 годам тюремного заключения с конфискацией имущества.

Боевые действия

Наблюдатели миссии ОБСЕ 29 июня потеряли контроль над беспилотником вследствие глушения у Степановки Донецкой области. Впоследствие аппарат потерпел крушение и загорелся.

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