Коронавирус на неподконтрольном Донбассе: обновленная статистика

В отдельных районах Донецкой области к утру субботы обнаружили 226 новых случаев заболевания ковидом. За сутки 13 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.



С начала пандемии медики при группировке «ДНР» подтвердили 43 611 случаев коронавируса. На лечении (стационарном и амбулаторном) остаются 4 233 пациента, выписаны 36 090 человек, умерли – 3 288.



В отдельных районах Луганской области к утру 3 июля медики обнаружили за сутки 30 новых случаев ковида. Еще два человека умерли.



Всего в ОРЛО с начала пандемии зафиксировали 5 232 случая ковида. Из них 4 521 человек выписали, а 486 умерли.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольной территории.