Бедствие рыбаков в Черном море: заявления Украины и России отличаются

Украинское рыболовецкое судно «ОД-2592» в Черном море потерпело бедствие. Фелюга была обесточена, поэтому не могла сообщить украинским властям о сложившейся ситуации и подала сигнал спасения. Его прияли россияне и заявили, что отправили ракетный катер Черноморского флота «Ивановец». Об этом сообщает «Интерфакс-Россия» со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.



В региональном управлении морской охраны Государственной пограничной службы подтвердили, что украинское судно потерпело бедствие в Черном море. Однако, как утверждают в Главном управлении разведки министерства обороны Украины, корабли РФ игнорировали сигнал SOS украинского рыболовецкого судна.



В министерстве отмечают, что распространение информации о готовности российских кораблей оказать помощь украинскому судну происходило в то время, когда судно уже буксировалось кораблем морской охраны Государственной пограничной службы Украины к порту приписки в Очаков.



«При этом, названные в российских информационный вбросах ракетный крейсер "Ивановец" ЧФ и пограничный сторожевой корабль "Безупречный" пограничной службы ФСБ РФ к украинскому судну не приближались, несмотря на получение сигнала SOS», – добавили в управлении разведки.