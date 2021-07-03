В Донецкой области – 43 новых случая ковида

На подконтрольной территории Донецкой области за сутки три человека умерли от осложнений коронавируса. Медики обнаружили 43 новых случая заражения. Об этом сообщили в Донецкой областной госадминистрации.



За все время исследований на Донетчине выявили 90 728 заболевших ковидом. Из них 87 974 пациента выздоровели, а 2 362 человека умерли.



Первую дозу прививки в сутки получили 1 872 человека, вторую дозу – 1 527 человек.

С сегодняшним показателем заболеваемости в сутки Донецкая область занимает третье место среди других областей Украины.



За минувшие сутки в Украине выявили 705 случаев заражения коронавирусом.