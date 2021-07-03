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В Индии почти готова вакцина, которая поможет справиться с новым штаммом ковида

03 июля 2021, 16:09

В Индии почти готова вакцина, которая поможет справиться с новым штаммом ковида

Вакцина Covaxin («Коваксин») против коронавируса индийской компании Bharat Biotech показала эффективность более 70 процентов по итогам третьей фазы клинических испытаний. Об этом сообщает India Today со ссылкой на заявление компании.

«В соответствии с этими результатами, эффективность Covaxin против COVID-19 с выраженными симптомами составляет 77,8%», – сообщает газета.

По ее данным, эффективность препарата против тяжелых форм заболевания – 93,4%, а против бессимптомных – 63,6%. Вместе с тем эффективность вакцины конкретно против штамма «Дельта», зародившегося в Индии, составила 63,6%. Что касается побочных эффектов вакцины, серьезные недомогания перенесли менее 0,5% принявших участие в испытаниях.

Третья фаза испытаний проводилась в 25 центрах по всей стране.

Bharat Biotech в настоящее время проводит клинические испытания, чтобы установить безопасность и эффективность «Коваксина» у детей в возрасте от 2 до 18 лет.

Эта вакцина получила разрешение на применение в экстренных ситуациях в нескольких странах – в Бразилии, самой Индии, в Иране и в Мексике.

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Оксфордский институт опубликовал исследование, согласно котором введение вакцины Pfizer через четыре недели после прививки AstraZeneca дает иммунный ответ, который лучше, чем от двух доз вакцины AstraZeneca.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине могут начать комбинировать прививки двумя вакцинами от COVID-19.

Вакцина Pfizer должна появиться в украинских центрах массовой вакцинации от COVID-19 уже в конце июля, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. 

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