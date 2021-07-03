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Боевики прострелили камеру СММ ОБСЕ на шахте «Октябрьская» под Донецком

03 июля 2021, 20:44

Боевики прострелили камеру СММ ОБСЕ на шахте «Октябрьская» под Донецком

Камера наблюдения СММ ОБСЕ, установленная на шахте «Октябрьская» вблизи Донецка, была повреждена в результате стрельбы. Об этом говорится в отчете Миссии, опубликованном 3 июля.

«В 15:45 2 июля патруль Миссии прибыл к месту размещения системы видеонаблюдения СММ на шахте "Октябрьской" (неподконтрольная правительству, 9 км к юго-западу от Донецка) для проведения запланированного технического обслуживания неисправной камеры. Во время техобслуживания наблюдатели заметили отверстие в передней и задней частях корпуса одной из камер. По оценке, оно образовалось в результате недавнего попадания пули из стрелкового оружия», – говорится в отчете.

Как сообщают наблюдатели, перебои в работе этой камеры начались во второй половине дня 18 июня, когда команда СММ ОБСЕ утратила возможность дистанционно вращать камеру. Вечером 28 июня видеосигнал камеры и связь ней были утрачены.

«Команда СММ успешно заменила поврежденную камеру и проведет дальнейший анализ», – добавили в Миссии.

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Донецк.
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СММ ОБСЕ

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