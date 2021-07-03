Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Треть украинцев верит в победу национальной сборной на Евро-2020

03 июля 2021, 21:39

Треть украинцев верит в победу национальной сборной на Евро-2020

Больше половины жителей Украины смотрят матчи Евро – 2020, треть – верит в победу национальной сборной на турнире. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Результаты опроса показали,что 45% респондентов считают себя футбольными болельщиками, 54% – не считают.

«36% верят в то, что Чемпионом Европы станет Украина. 18% убеждены, что это будет Англия, 15% – Италия, 10% – Испания, 7% – Бельгия, 2% – Дания, по 1% – Швейцария и Чехия. Интересно, что в победу национальной сборной больше верят молодежь и женщины», – отмечают социологи.

При этом 54% опрошенных смотрят матчи Евро – 2020 (14% – все игры, 40% – отдельные), 46% – не смотрят вообще. Больше тех, кто активно следит за ходом чемпионата, среди жителей запада Украины, людей старшего поколения и мужчин.

Опрос проводился 30 июня – 2 июля 2021 года среди населения Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности: не более 2,1%.

30 июня сборная Украины обыграла сборную Швеции и впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу. 

3 июля состоится поединок между сборными Украины и Англии в рамках четвертьфинала Евро-2020.

Читайте также:

Евро-2020: На Донетчине обустраивают несколько фан-зон к матчу Украина – Англия

Еще по теме

События
Евро-2020
Прочее
Футбол Опрос

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:15
Путин vs Зеленский. Черный список звезд РФ. Нужен ли закон о коллаборантах? Донбасс сегодня ►
14:14
«ДНР» снова откроет свой пункт пропуска на один день
11:01
Коронавирус на неподконтрольном Донбассе: обновленная статистика
23:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 июля
23:22
В ОБСЕ рассказали о подробностях ранения троих человек в Славяносербске из-за взрыва
19:27
«Перекосы могут быть»: Пушилин рассказал, у кого из уехавших из ОРДО не заберут жилье
14:58
ООН: Порядка 4 тысяч задержанных на Донбассе стали жертвами жестокого обращения
13:11
«ДНР» сообщила о 158 новых заболевших и 14 умерших от ковида, «ЛНР» — о 24 пациентах
08:50
Дети сожгли на камеру футболку «Народной дружины ДНР», теперь они извиняются
21:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июля
20:02
Пушилин уверяет, что российскую вакцину от коронавируса завезут в ОРДО в ближайшее время
16:05
Вакцинация жителей ОРДО у КПВВ: Привился пока только один человек
13:05
Украина не будет усиливать меры на КПВВ Донбасса: самоизоляция и тест не нужны
12:10
На неподконтрольной Донетчине от ковида умерли еще 10 человек
10:42
«ЛНР»: Еще 20 заболевших двое умерших от коронавируса
все новости
22:15
Путин vs Зеленский. Черный список звезд РФ. Нужен ли закон о коллаборантах? Донбасс сегодня ►
22:10
Путин утвердил новую версию стратегии национальной безопасности России
21:39
Треть украинцев верит в победу национальной сборной на Евро-2020
20:44
Боевики прострелили камеру СММ ОБСЕ на шахте «Октябрьская» под Донецком
20:03
На Луганщине заканчивают возводить 150-метровую телебашню
19:30
Россия устроила маневры военной авиации над Черным морем во время учений Sea Breeze
18:59
Боевики восемь раз обстреляли украинских военных на Донбассе
18:20
Остается право штрафовать: Нардеп объяснил нюанс закона об отмене штрафов при выезде из ОРДЛО через Россию
17:30
Нет никаких признаков: ГПСУ – о закрытии Беларусью границы с Украиной
17:28
Через КПВВ на Донбассе за неделю проехали 19 тысяч человек
16:09
В Индии почти готова вакцина, которая поможет справиться с новым штаммом ковида
14:14
«ДНР» снова откроет свой пункт пропуска на один день
13:36
На Луганщине от ковида за сутки умерли два человека
12:04
В Донецкой области – 43 новых случая ковида
11:33
Бедствие рыбаков в Черном море: заявления Украины и России отличаются
все новости
ВИДЕО
Путин vs Зеленский. Черный список звезд РФ. Нужен ли закон о коллаборантах? Донбасс сегодня ►
03 июля, 22:15
Жара и очередь. Как работает КПВВ «Станица Луганская» летом ►
01 июля, 08:43
«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►
27 июня, 21:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция