Треть украинцев верит в победу национальной сборной на Евро-2020

Больше половины жителей Украины смотрят матчи Евро – 2020, треть – верит в победу национальной сборной на турнире. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».



Результаты опроса показали,что 45% респондентов считают себя футбольными болельщиками, 54% – не считают.



«36% верят в то, что Чемпионом Европы станет Украина. 18% убеждены, что это будет Англия, 15% – Италия, 10% – Испания, 7% – Бельгия, 2% – Дания, по 1% – Швейцария и Чехия. Интересно, что в победу национальной сборной больше верят молодежь и женщины», – отмечают социологи.



При этом 54% опрошенных смотрят матчи Евро – 2020 (14% – все игры, 40% – отдельные), 46% – не смотрят вообще. Больше тех, кто активно следит за ходом чемпионата, среди жителей запада Украины, людей старшего поколения и мужчин.



Опрос проводился 30 июня – 2 июля 2021 года среди населения Украины старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности: не более 2,1%.

30 июня сборная Украины обыграла сборную Швеции и впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу.



3 июля состоится поединок между сборными Украины и Англии в рамках четвертьфинала Евро-2020.