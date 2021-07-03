В СММ ОБСЕ рассказали о ранении жительницы Горловки при обстреле

Жительница временно неподконтрольной украинской власти Горловки получила ранение в результате обстрела 27 июня. Подробности инцидента сообщаются в отчете Миссии, опубликованном 3 июля.



Наблюдатели уточняли информацию о происшедшем.



«В северо-западной части Горловки женщина (50–59 лет) рассказала наблюдателям, что утром 27 июня она была дома с мужем, когда услышала многочисленные взрывы рядом с ее домом. Она сказала, что попыталась закрыть входные двери дома, которые, по ее словам, открыло взрывными волнами, когда ощутила кровь на ноге. Она добавила, что ее муж отвел ее в подвал дома и перевязал рану на ее бедре, после чего скорая помощь доставила ее в больницу в Горловке, где ей сделали операцию по извлечению осколков из бедра», - говорится в отчете Миссии.



В тот же день наблюдатели видели медицинскую справку, выданную больницей в Горловке, согласно которой пострадавшая поступила в больницу 27 июня с осколочным ранением бедра, ввиду которого ее прооперировали.



Однако в тот же день медицинский персонал больницы отказался предоставить команде СММ информацию о раненой женщине, сославшись на «отсутствие разрешения» от лиц, которые фактически контролирут город.

27 июня так называемый глава городской администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что жительница поселка шахты 6/7 на окраине города пострадала в результате обстрела. Он уточнил, что женщина 1969 года рождения получила осколочное ранение бедра.