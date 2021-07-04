Штаб: Боевики с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных

С начала суток боевики на Донбассе три раза нарушили режим тишины в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-службе штаба.



Отмечается, что боевых потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.



Так, вблизи Водяного на Приазовье противник дважды применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. А у Авдеевки — открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.



За прошедшие сутки, 3 июля, в районе проведения ООС зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.



В частности боевики вели огонь у Невельского, Чермалыка, Опытного, Золотого-4, Новотошковского, Светлодарска, Песок, Водяного, Екатериновки, Авдеевки. Противник применял минометы 120-го калибра, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что 4 июля были обстреляны ее позиции в районе Старомихайловка на западе Донецка.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 2 июля 2021-го зафиксировала не менее 40 935 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 12 400 взрывов, 6 457 пролетевших неопределенных боеприпасов, 238 вспышек дульного пламени, 127 осветительных ракет, а также не менее 21 713 очередей и выстрелов).