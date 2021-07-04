Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«ЛНР»: Непогода оставила без электричества более 1,6 тысяч абонентов

04 июля 2021, 13:11

«ЛНР»: Непогода оставила без электричества более 1,6 тысяч абонентов

Более 1,6 тысяч абонентов в населенных пунктах Сорокинского (ранее Краснодонского) и Перевальского районов остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом заявили в «МЧС ЛНР».

Из-за неблагоприятных погодных условий произошли аварийные отключения электроэнергии на подстанциях «Молодая гвардия» и «Комиссаровская» были обесточены 1 092 абонента в части Сорокино (ранее Краснодон) и поселке городского типа Таловое, а также 527 абонентов в пгт Байрачки.

Отмечается, что ремонтные работы запланированы на 4 июля.

Из-за непогоды без электроснабжения остались 14 населенных пунктов в подконтрольных регионах Донецкой области и десять в Луганской.

Еще по теме

Организации
ЛНР
Прочее
Электроснабжение Непогода

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:11
«ЛНР»: Непогода оставила без электричества более 1,6 тысяч абонентов
11:47
Коронавирус в ОРДЛО: Почти 150 новых случаев за сутки
22:15
Путин vs Зеленский. Черный список звезд РФ. Нужен ли закон о коллаборантах? Донбасс сегодня ►
14:14
«ДНР» снова откроет свой пункт пропуска на один день
11:01
Коронавирус на неподконтрольном Донбассе: обновленная статистика
23:53
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 2 июля
23:22
В ОБСЕ рассказали о подробностях ранения троих человек в Славяносербске из-за взрыва
19:27
«Перекосы могут быть»: Пушилин рассказал, у кого из уехавших из ОРДО не заберут жилье
14:58
ООН: Порядка 4 тысяч задержанных на Донбассе стали жертвами жестокого обращения
13:11
«ДНР» сообщила о 158 новых заболевших и 14 умерших от ковида, «ЛНР» — о 24 пациентах
08:50
Дети сожгли на камеру футболку «Народной дружины ДНР», теперь они извиняются
21:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 1 июля
20:02
Пушилин уверяет, что российскую вакцину от коронавируса завезут в ОРДО в ближайшее время
16:05
Вакцинация жителей ОРДО у КПВВ: Привился пока только один человек
13:05
Украина не будет усиливать меры на КПВВ Донбасса: самоизоляция и тест не нужны
все новости
13:11
«ЛНР»: Непогода оставила без электричества более 1,6 тысяч абонентов
11:47
Коронавирус в ОРДЛО: Почти 150 новых случаев за сутки
11:07
Штаб: Боевики с начала суток трижды обстреляли позиции украинских военных
10:34
В Донецкой области выявили три новых случая коронавируса
09:04
На Донбассе из-за непогоды обесточены 24 населенных пункта
08:15
Более 300 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
23:50
Украина разгромно проиграла Англии и покидает Евро
22:31
В СММ ОБСЕ рассказали о ранении жительницы Горловки при обстреле
22:15
Путин vs Зеленский. Черный список звезд РФ. Нужен ли закон о коллаборантах? Донбасс сегодня ►
22:10
Путин утвердил новую версию стратегии национальной безопасности России
21:39
Треть украинцев верит в победу национальной сборной на Евро-2020
20:44
Боевики прострелили камеру СММ ОБСЕ на шахте «Октябрьская» под Донецком
20:03
На Луганщине заканчивают возводить 150-метровую телебашню
19:30
Россия устроила маневры военной авиации над Черным морем во время учений Sea Breeze
18:59
Боевики восемь раз обстреляли украинских военных на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Путин vs Зеленский. Черный список звезд РФ. Нужен ли закон о коллаборантах? Донбасс сегодня ►
03 июля, 22:15
Жара и очередь. Как работает КПВВ «Станица Луганская» летом ►
01 июля, 08:43
«ДНР» разрешила уничтожить парк в Донецке. «Стена» Зеленского на Донбассе. Дайджест НД ►
27 июня, 21:25

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция