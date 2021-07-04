«ЛНР»: Непогода оставила без электричества более 1,6 тысяч абонентов

Более 1,6 тысяч абонентов в населенных пунктах Сорокинского (ранее Краснодонского) и Перевальского районов остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом заявили в «МЧС ЛНР».



Из-за неблагоприятных погодных условий произошли аварийные отключения электроэнергии на подстанциях «Молодая гвардия» и «Комиссаровская» были обесточены 1 092 абонента в части Сорокино (ранее Краснодон) и поселке городского типа Таловое, а также 527 абонентов в пгт Байрачки.



Отмечается, что ремонтные работы запланированы на 4 июля.

Из-за непогоды без электроснабжения остались 14 населенных пунктов в подконтрольных регионах Донецкой области и десять в Луганской.