«ДНР» хочет провести амнистию

Группировка «ДНР» может провести амнистию некоторых людей, совершивших преступления. Соответствующий «законопроект» уже зарегистрирован, сообщила «депутата ДНР» Елена Шишкина местному телеграм-каналу «Донбасс решает».



По ее словам, это станет важным шагом, потому что с 2014 год амнистия ни разу не была объявлена.



«Под акт [амнистии] попадают преступники общей категории и небольшой тяжести преступлений. А также: женщины беременные или имеющие детей до трех лет; несовершеннолетние; совершившие преступления впервые», — пояснила Шишкина.



Она также считает, что амнистия поможет снизить социальное напряжение.