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«ДНР» хочет провести амнистию

05 июля 2021, 10:44

«ДНР» хочет провести амнистию

Группировка «ДНР» может провести амнистию некоторых людей, совершивших преступления. Соответствующий «законопроект» уже зарегистрирован, сообщила «депутата ДНР» Елена Шишкина местному телеграм-каналу «Донбасс решает».

По ее словам, это станет важным шагом, потому что с 2014 год амнистия ни разу не была объявлена.

«Под акт [амнистии] попадают преступники общей категории и небольшой тяжести преступлений. А также: женщины беременные или имеющие детей до трех лет; несовершеннолетние; совершившие преступления впервые», — пояснила Шишкина.

Она также считает, что амнистия поможет снизить социальное напряжение.

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