Двум боевикам, которые издевались над военнослужащими ВСУ, объявили о подозрении заочно

Донецкие правоохранители заочно сообщили о подозрении двум боевикам, которые издевались над попавшими в плен военнослужащими ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.



Досудебным расследованием установлено, что с весны 2014 года 37-летний житель Покровского района занимает должность командира одной из рот батальона «Восток».



«Вместе со своим 40-летним заместителем боевик активно участвует в осуществлении вооруженного сопротивления военнослужащим Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Донецк, Пантелеймоновка и Бетманове Ясиноватского района», — сообщают в прокуратуре.



Отмечается, что в январе 2015 года подозреваемые, нарушая законы и обычаи войны, не оказали медицинскую помощь раненым военнослужащим ВСУ, которые попали в плен в районе села Бетманове Ясиноватского района.



«Кроме того, боевики унижали и оскорбляли военнопленных, угрожали им расстрелом, заставляли раздеваться и становиться на колени и оставляли их в таком положении на морозе», — подчеркивают правоохранители.



Уточняется, что подозрение сообщено в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, террористической организации и нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 УК Украины).