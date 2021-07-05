Кулеба: Россия не соглашается провести встречу глав МИД «нормандской четверки»

Россия по-прежнему не дала согласие на проведение встречи министров иностранных дел стран Нормандского формата (Украина, Франция, Германия, РФ). Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.



«Франция и Германия пытаются собрать встречу Нормандского формата. Я подтвердил что мы готовы. Более того, я подтвердил, что готов обсуждать не только вопросы безопасности, которые для нас приоритетные, но и политические, на которых настаивает Россия. Но, почему-то, эта встреча так и не состоялась пока что», — сказал он в интервью телеканалам в рамках форума «Украина 30».



По словам Кулебы, в последний раз главы МИД переписывались по этому вопросу в субботу и тогда прозвучала ближайшая дата возможной встречи. «Я снова подтвердил, что я готов, но ответа пока что нет. Допускаю, что только в одной из четырех столиц Нормандского формата никак не найдут возможность для участия», — подчеркнул украинский министр.



Он добавил, что о проведении такой встречи продолжают договариваться главы МИД Германии и Франции.



Кулеба отметил, что если встреча все же состоится, то Украина рассчитывает выйти из нее с подтверждением со стороны России приверженности режиму прекращения огня, а также с детальными наработками того, как дальше будет двигаться процесс урегулирования конфликта на Донбассе.